2020-03-15T10:54:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус не подтвердился: из больницы в Москве выписали 52 человека

Все они контактировали с зараженными или простудились после возвращения из заграницы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Медицинский центр в КоммунаркеМедицинский центр в КоммунаркеФото: REUTERS
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Из медицинского центра в московской Коммунарке выписали 52 человека, у которых подозревали наличие коронавируса. Ни у одного из них заболевание Covid-19 не подтвердилось. Об этом сообщил оперштаб со ссылкой на главврача больницы Дениса Проценко.

"Было выписано 52 человека. Все из них были лицами, контактировавшими с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", - пояснил медик.

Он рассказал, что все пациенты находились под наблюдением врачей на протяжении двух недель. Анализы на коронавирус были отрицательными - граждане здоровы.

Всего же в больнице остаются 312 человек, у 17 из которых подтверждено инфекционное заболевание. Ни один из них не находится в критическом состоянии.

Сайт kp.ru писал, что всего в России зарегистрировано 59 случаев заражения. С 16 марта все школы Москвы и области переведены на свободное посещение. Принимаются и другие меры по недопущению распространения Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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