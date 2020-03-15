Собянин: Мы немедленно сообщаем о всех подтвержденных случаях коронавируса

15 Март 2020 2020-03-15T11:30:59+03:00

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Глава Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных коронавирусом в столице. По его словам, власти заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Однако "некоторые политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях".

- Без широкого информирования это сделать просто невозможно. Именно поэтому мы немедленно сообщаем о всех случаях, которые подтверждены соответствующими лабораториями Роспотребнадзора. У нас нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит, - подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).

Он также призвал горожан не паниковать, но в то же время не терять бдительности и соблюдать меры личной гигиены. Собянин попросил не допускать паники - для нее нет никаких причин. Город функционирует в прежнем нормальном режиме, общественный транспорт, предприятия, организации тоже работают.

Напомним, ранее Собянин сообщил, что больничный лист оформят всем, кто находится на карантине из-за коронавируса. Если вам необходима справка, следует позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения по номеру телефона 8-495-870-45-09. Специалисты примут вашу заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU