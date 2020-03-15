Власти Австрии закрыли россиянам въезд в страну из-за коронавируса

15 Март 2020 2020-03-15T12:28:29+03:00

До какого числа будет действовать "закрытый режим", пока не сообщается. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Также посетить государство не смогут граждане Украины, Нидерландов и Великобритании

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Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 15 марта, заявил премьер государства Себастьян Курц.

Отметим, что это первый случай, когда власти страны полностью запретили россиянам въезд из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире. До какого числа будет действовать "закрытый режим", пока не сообщается.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 16 марта Украина на две недели закрывает въезд для иностранцев. Не ждут иностранцев и в Дании. Там временное ограничение ввели пока на месяц - до 14 апреля.

Ради безопасности своих граждан на вынужденные меры пошли и власти Российской Федерации. Авиасообщение со всеми странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией ограничено.

Железнодорожное сообщение между Россией и другими государствами так же временно будет недоступно. С целью недопущения распространения коронавируса covid-19 пересечь границу нельзя будет с Украиной, Латвией и Молдавией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU