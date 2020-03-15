Собянин возглавит рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции и назначил ее руководителем мэра Москвы Сергея Собянина.
Пресс-служба Кремля сообщает, что в рабочую группу также вошли вице-премьеры, министры и представители различных министерств и ведомств.
В принятом документе рекомендовано «высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, на территории которых выявлены угрозы распространения новой коронавирусной инфекции принять участие в деятельности рабочей группы»
Напомним, 14 марта премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, «борьба с коронавирусом должна выйти из сферы лишь медицинских вопросов, нужны слаженные действия всех федеральных органов власти и регионов».
Глава правительства также назвал ряд мер борьбы с коронавирусом. Среди них: ограничение поездок за границу; усиление контроля в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах; сокращение числа массовых мероприятий и введение 14-дневного карантина для всех людей из «группы риска».
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах
ИСТОЧНИК KP.RU
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