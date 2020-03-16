Грызунов для испытания вакцины от коронавируса продают по три тысячи долларов

16 Март 2020 2020-03-16T11:04:06+03:00

Мышей для тестирования препаратов от коронавируса продают по 1-3 тысяче долларов Фото: EAST NEWS

Минимальный ценник на мышей начинается с одной тысячи долларов

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Мышей для тестирования вакцины от коронавируса продают за огромные деньги. Речь идет о грызунах с выключенными, а также специально внедренными человеческими генами и модифицированным иммунитетом.

С начала марта в российские исследовательские организации стали приходить предложения от компаний, занимающихся созданием чистых линий лабораторных мышей. Подобные животные являются единственной возможностью тестирования новых препаратов и вакцин не на человеке.

В МГУ поступило предложение от биотехнологической компании Cyagen (Санта-Клара, Калифорния) выкупить три вида грызунов.

Стоимость нокаутированных животных — 3599 долларов, гуманизированных («очеловеченных») — 8400 долларов, со встроенным человеческим геном — 9600 долларов.

Продавец готов поставить трех мышей (двух самок и одного самца). В дальнейшем это количество позволит размножить животных с данными генами.

— Цены устанавливает компания, которая или сама сделала или купила уникальных мышей. В этих грызунов с помощью генетических технологий вставлен человеческий ген того самого рецептора, который использует именно этот коронавирус, — пояснил академик РАН Сергей Недоспасов.

Исследователь отметил, что цена за трех животных, которые способны в будущем к размножению, не выглядит безумной.

В МГУ отметили, что для испытаний вакцины от COVID-19, MERS и SARS, которые планируют провести в стенах вуза, потребуется хотя бы одна линия таких животных.

— Если удастся создать универсальную вакцину, которая обеспечит защиту от COVID-19 и других его форм, которые будут преследовать человечество в будущем, то с этой точки зрения цена этих мышей не так велика, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» завкафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова. – Но средняя сумма гранта РНФ равна примерно шести миллионам рублей — получается, что весь он уйдет на покупку 25 грызунов.

А тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей. Также глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.

Пока официальные власти закрывают границы, в Бурятии шаманы на еженедельных больших обрядах призывают богов защитить Прибайкалье и Забайкалье от распространения вируса. В ход идут бубны, ритуальные костюмы, танцы и вхождение в транс. На данный момент случаев заболевания в указанных регионах не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU