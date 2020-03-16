2020-03-16T10:05:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия закрывает границу с Белоруссией

Об этом сообщил Михаил Мишустин
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Михаил Мишустин возглавил координационный совет при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМихаил Мишустин возглавил координационный совет при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей. Также глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.

Мишустин заявил, что на таможне будет создан "зелёный коридор", через который будут поставляться товары первой необходимости. Глава кабмина сообщил, что лично возглавил координационный совет при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия закрыла границы с Китаем, а также Польшей и Норвегией. Также ограничено авиасообщение с Европой.

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

Российским туроператорам запрещено продавать путевки в Италию, Южную Корею и Иран.

Без ограничений можно пересечь границы России с Азербайджаном и Финляндией, а на границах с Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей, Украиной и Эстонией действуют те или иные ограничения.

Границу с Латвией россияне и латвийцы, возвращающиеся домой, с 17 марта смогут пересечь только на личном автотранспорте или пешком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничить массовые мероприятия в регионах и отложить поездки за границу: правительство назвало меры борьбы с коронавирусом

Мишустин объявил о создании координационного совета (подробности)

Из-за коронавируса Россия ограничивает авиасообщение с Европой: что надо знать пассажирам

С 16 марта Россия вводит новые, более серьезные ограничения на полеты в Европу. “КП” объясняет, как они будут работать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На карантин из-за коронавируса уходит Неделя моды в Манеже
Бастрыкин встретился с кадетами и студентами в столичной консерватории
Курс рубля на сегодня: на торгах на Мосбирже доллар стоит 73,8 рубля, а евро - 81,51 рубля
Цена на нефть 16 марта: стоимость марки Brent опускается на 3% из-за опасений за спрос
Глава Минтруда: Детские пособия с 3 до 7 лет будут выплачиваться без справок
Правительство в ближайшее время наладит систему онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом
Опасаясь эпидемии россияне стали чаще покупать продукты онлайн и домашние игры
Правительство создаст антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей для борьбы с коронавирусом
Число заражённых коронавирусом в мире выросло более чем на 10 тысяч за сутки
42% российских компаний готовы перевести своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса
"Давайте пока отдохнём от снега": В Гидрометцентре рассказали об изменениях погоды
Россияне рассказали, что делает работу идеальной
Силовики объяснили, почему корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма
Больше половины тяжелобольных пациентов с коронавирусом во Франции - люди до 60 лет
Президент Бразилии спустился в толпу и начал делать селфи, чтобы доказать, что не боится коронавируса
В Германии оценили шансы группы Little Big на победу в Евровидении
В Ассоциации туроператоров назвали пляжные страны, доступные несмотря на коронавирус
Трамп поддержал предложение Путина собрать саммит "большой пятерки", но хочет провести его в Нью-Йорке
ВОЗ: В мире зараженны коронавирусом 153 тысячи человек, в Китае - 81 тысяча
После снижения ставки ФРС США цена нефти Brent снизилась до 32,09 долларов
В министерстве труда планируют сделать механизм назначения пенсий беззаявительным
Беременная королева красоты разбилась при попытке перелезть через американо-мексиканскую стену
Коллекторы рассказали, в каких регионах живет больше всего неплательщиков по кредитам