Россия закрывает границу с Белоруссией
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей. Также глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.
Мишустин заявил, что на таможне будет создан "зелёный коридор", через который будут поставляться товары первой необходимости. Глава кабмина сообщил, что лично возглавил координационный совет при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия закрыла границы с Китаем, а также Польшей и Норвегией. Также ограничено авиасообщение с Европой.
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах
Российским туроператорам запрещено продавать путевки в Италию, Южную Корею и Иран.
Без ограничений можно пересечь границы России с Азербайджаном и Финляндией, а на границах с Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей, Украиной и Эстонией действуют те или иные ограничения.
Границу с Латвией россияне и латвийцы, возвращающиеся домой, с 17 марта смогут пересечь только на личном автотранспорте или пешком.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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