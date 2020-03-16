Россия закрывает границу с Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей. Также глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.

Мишустин заявил, что на таможне будет создан "зелёный коридор", через который будут поставляться товары первой необходимости. Глава кабмина сообщил, что лично возглавил координационный совет при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия закрыла границы с Китаем, а также Польшей и Норвегией. Также ограничено авиасообщение с Европой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

Российским туроператорам запрещено продавать путевки в Италию, Южную Корею и Иран.

Без ограничений можно пересечь границы России с Азербайджаном и Финляндией, а на границах с Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей, Украиной и Эстонией действуют те или иные ограничения.

Границу с Латвией россияне и латвийцы, возвращающиеся домой, с 17 марта смогут пересечь только на личном автотранспорте или пешком.

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