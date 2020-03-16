Источники назвали истинную причину конфликта между принцами Гарри и Уильямом

16 Март 2020 2020-03-16T12:39:14+03:00

Британские СМИ часто утверждают, что отношения между принцами и их женами натянутые. И все из-за Меган... Фото: EAST NEWS

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Британский таблоид The Mirror со ссылкой на свои источники сообщил о истиной причине конфликта между внуками королевы Елизаветы II. Люди, близкие к окружению Ее Величества уверяют, что отношения между братьями стали портиться еще до женитьбы младшего на Меган Маркл.

Сегодня многие склонны думать, что раскол в семействе спровоцировала именно актриса, ставшая супругой принца Гарри, но оказывается, проблемы начались после ухода герцога Сассекского из армии.

Он много лет отдал службе и с трудом адаптировался к гражданской жизни. По словам инсайдера, даже задумывался о том, чтобы стать пожарным или тренером по регби. В то же время между браться стало отмечаться конкуренция, Гарри злился, что Уильяму отведена роль первого претендента на престол, а сам он остается на вторых ролях.

- Он должен был послушать совета отца и остаться служить. Возвращение из армии стало, пожалуй, его худшим решением, — отметил собеседник издания.

Стоит отметить, что принц Уильям регулярно напоминал брату, кому что, скорее всего, взойдет на престол. Этот факт неизменно накалял атмосферу и не способствовал сближению братьев, пишет Пятый канал.

Несмотря на данные предположения принц Уильям уверяет, что сожалеет о решении брата Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от роли «старших королевских особ». Ранее герцог Гарри с супругой объявили о желании переехать из Великобритании в Канаду и начать зарабатывать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU