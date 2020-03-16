Источники назвали истинную причину конфликта между принцами Гарри и Уильямом
Британский таблоид The Mirror со ссылкой на свои источники сообщил о истиной причине конфликта между внуками королевы Елизаветы II. Люди, близкие к окружению Ее Величества уверяют, что отношения между братьями стали портиться еще до женитьбы младшего на Меган Маркл.
Сегодня многие склонны думать, что раскол в семействе спровоцировала именно актриса, ставшая супругой принца Гарри, но оказывается, проблемы начались после ухода герцога Сассекского из армии.
Он много лет отдал службе и с трудом адаптировался к гражданской жизни. По словам инсайдера, даже задумывался о том, чтобы стать пожарным или тренером по регби. В то же время между браться стало отмечаться конкуренция, Гарри злился, что Уильяму отведена роль первого претендента на престол, а сам он остается на вторых ролях.
- Он должен был послушать совета отца и остаться служить. Возвращение из армии стало, пожалуй, его худшим решением, — отметил собеседник издания.
Стоит отметить, что принц Уильям регулярно напоминал брату, кому что, скорее всего, взойдет на престол. Этот факт неизменно накалял атмосферу и не способствовал сближению братьев, пишет Пятый канал.
Несмотря на данные предположения принц Уильям уверяет, что сожалеет о решении брата Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от роли «старших королевских особ». Ранее герцог Гарри с супругой объявили о желании переехать из Великобритании в Канаду и начать зарабатывать самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU