Госдума приняла закон о наказании за нарушения на голосовании по Конституции

17 Март 2020 2020-03-17T13:12:14+03:00

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России Фото: REUTERS

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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин озвучил своё послание Федеральному собранию, в котором предложил внести поправки в Конституцию страны. Президент подчеркнул, что утверждение изменений возможно только после всероссийского голосования.

На сайте kp.ru объясняли, почему поправки в Конституцию будут обсуждаться не референдумом, а общероссийским голосованием.

16 марта Конституционный суд принял закон о поправке в Конституцию, заявив об их соответствии основному закону страны, не найдя никаких противоречий.

11 марта Госдума приняла документ в окончательном чтении. "За" проголосовали 383 депутата, воздержались 43 депутата, против - ни одного.

Во второй половине дня закон принял Совет Федерации. "За" проголосовали 160 сенаторов, трое воздержались и один проголосовал против.

В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату. Голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных. 22 апреля будет объявлен нерабочим и оплачиваемым днем.

ИСТОЧНИК KP.RU