Госдума приняла закон о наказании за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России.
Напомним, 15 января президент России Владимир Путин озвучил своё послание Федеральному собранию, в котором предложил внести поправки в Конституцию страны. Президент подчеркнул, что утверждение изменений возможно только после всероссийского голосования.
На сайте kp.ru объясняли, почему поправки в Конституцию будут обсуждаться не референдумом, а общероссийским голосованием.
16 марта Конституционный суд принял закон о поправке в Конституцию, заявив об их соответствии основному закону страны, не найдя никаких противоречий.
11 марта Госдума приняла документ в окончательном чтении. "За" проголосовали 383 депутата, воздержались 43 депутата, против - ни одного.
Во второй половине дня закон принял Совет Федерации. "За" проголосовали 160 сенаторов, трое воздержались и один проголосовал против.
В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату. Голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных. 22 апреля будет объявлен нерабочим и оплачиваемым днем.
ИСТОЧНИК KP.RU