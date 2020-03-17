Перенос Чемпионата Европы по футболу-2020: Евро пройдет через год из-за коронавируса
Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе Чемпионата Европы по футболу-2020 на лето следующего года. Такая мера объясняется стремительным распространением коронавируса Covid-19.
Матчи сыграют с 11 июня по 11 июля 2021 года. Об этом сообщил футбольный союз Норвегии.
"УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Он пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года", - говорится в посте на странице ФСН в Twitter.
Изначально предполагалось, что ЧЕ-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. Принять чемпионат должны были 12 городов Европы, включая Санкт-Петербург. В "северной столице" России планировали провести три матча группового этапа и один четвертьфинал.
Сайт kp.ru писал, что на переносе Чемпионата Европы настаивала Италия и другие западные страны. Многие крупные международные мероприятия вовсе отменили.
Карта распространения коронавируса
Матыцин уверен, что ЕВРО-2020 состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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