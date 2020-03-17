2020-03-17T16:02:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос Чемпионата Европы по футболу-2020: Евро пройдет через год из-за коронавируса

Перенос Чемпионата Европы по футболу-2020 вызван распространением инфекции Covid-19. Матчи сыграют с 11 июня по 11 июля 2021 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Некоторые матчи должны были пройти в Санкт-ПетербургеНекоторые матчи должны были пройти в Санкт-ПетербургеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе Чемпионата Европы по футболу-2020 на лето следующего года. Такая мера объясняется стремительным распространением коронавируса Covid-19.

Матчи сыграют с 11 июня по 11 июля 2021 года. Об этом сообщил футбольный союз Норвегии.

"УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Он пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года", - говорится в посте на странице ФСН в Twitter.

Изначально предполагалось, что ЧЕ-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. Принять чемпионат должны были 12 городов Европы, включая Санкт-Петербург. В "северной столице" России планировали провести три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Сайт kp.ru писал, что на переносе Чемпионата Европы настаивала Италия и другие западные страны. Многие крупные международные мероприятия вовсе отменили.

Карта распространения коронавируса

Матыцин уверен, что ЕВРО-2020 состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Институт Роберта Коха предрек двухлетнюю пандемию коронавируса
Коронавирус заставляет запасаться "самым важным": голландцы выстроились в очереди за марихуаной
Диппредставительства России приостанавливают выдачу виз иностранцам
В московских аптеках найдены маски по 150 рублей
РИАМО запустило проект, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
Умер фигурист Крис Рид, ему было 30 лет
Исполнившая роль в фильме "Счастливого дня смерти" актриса заразилась коронавирусом
Россиянка, живущая во Франции, рассказала о популярности гречки среди французов
Перенос Чемпионата Европы по футболу-2020: Евро пройдет через год из-за коронавируса
Курс доллара на 18 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
В России запустили бесплатное приложение для консультации с медиками
Путин: ситуация с продуктами стабильная - не стоит закупаться впрок
Гендиректор Большого театра попал в больницу с симптомами ОРВИ
В Киеве до 3 апреля закрыли метро
РФС приостановил все соревнования по футболу до 10 апреля
Курс евро на 18 марта: официальные данные ЦБ РФ
Вирусолог объяснила, как часто можно применять антисептики
Росавиация: Коронавирус угрожает безопасности полётов
Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора обязала губернаторов проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы россиян