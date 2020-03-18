В МВФ России создают подлодки пятого поколения

18 Март 2020 2020-03-18T06:50:20+03:00

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В России занимаются создание атомных подлодок не только четвертого, но уже пятого поколения. Об этом в интервью "Красной звезде" сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. Он напомнил, что за десять лет полностью обновили корабли Черноморского флота. На это уже обращали внимание в Украине, командующий ВМС этой страны даже пожаловался на возросшую силу российского флота.

Евменов рассказал о подложках проекта 636.3, которые показали свою эффективность в борьбе с террористами в Сирии. В ноябре 2019 года после этапа испытаний на службу ВМФ поступила подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», стадию гидравлических испытаний проходят «Магадан» и «Уфа».

- Пподводные лодки проекта 636.3 одни из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс,- рассказал главнокомандующий ВМФ.

Он сообщил, что в 2020 году от Объединенной судостроительной корпорации поступят подводные крейсера «Князь Владимир» , «Казань», а также первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск».

- Сегодня идет строительство подводных лодок 4-го поколения. Но мы обязаны смотреть вперёд. Это требование времени, необходимое для дальнейшего развития флота. Поэтому не секрет, что идут работы по созданию атомных подводных лодок 5-го поколения,- сообщил Евменов.

Сайт kp.ru писал, что флот получит в 2020 году девять кораблей и пять подлодок. Ранее глава минобороны Сергей Шойгу заявил, что России нужен сильный флот, поскольку возрасло присутствие военных из других стран в мировом океане и речь может пойти уже за доступ к сырьевым ресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU