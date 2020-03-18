2020-03-18T11:55:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Том Хэнкс о самоизоляции: "Моя жена обыграла меня шесть раз в игре"

Актер поделился с подписчиками новым письмом о своем самочувствии
Юлия Кекова
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Том Хэнкс и его жена Рита выписались из больницы. Фото: ИнстаграмТом Хэнкс и его жена Рита выписались из больницы. Фото: Инстаграм
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Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии после лечения коронавируса и поделился, как проводил время на карантине вместе со своей женой Ритой Уилсон.

Ранее звезда фильма "Форест Гамп" и обладатель премии "Оскар" узнал о своем положительном статусе после отдыха в другой стране. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram. Вместе с ним тест на covid-19 сдала и супруга. Их отправили на карантин в госпиталь Университета Голд Коаст, где они благополучно прошли лечение.

- Эй, ребята. Хорошие новости: прошла уже одна неделя после положительного результата теста на коронавирус. В самоизоляции все симптомы остались неизменны. Лихорадки нет. Складываю бельё, мою посуду, а потом дремлю на диване. Плохие новости: моя жена Рита обыграла меня шесть раз в Джин рамми (карточная игра), лидируя с результатом в 201 очко. Однако я стараюсь не намазывать много веджимайта (густая паста) на хлеб. Я путешествую (по дому - прим.ред.) со своей печатной машинкой, которую когда то очень любил. Мы все плывем в одной лодке. Гните свою линию. Хэнкс, - написал актер в своем посте.

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Том Хэнкс о самоизоляции: "Моя жена обыграла меня шесть раз в игре"
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Однако Том и Рита оказались не единственными жертвами из числа голливудских знаменитостей. Девушка Джеймса Бонда Ольга Куриленко тоже сообщила о своей болезни. Сейчас она находится на карантине в Париже.

Тем временем Арнольд Шварценеггер показал собаке по кличке Черри, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом. "Терминатор" признается, что дезинфицирует поверхность ладоней и пальцев 50 раз в день, тщательно моя их мылом около 20 секунд за процедуру.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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