2020-03-18T18:05:35+03:00
Коронавирус Covid-19

МИД России запустил портал для экстренной связи россиян с посольствами

Сайт поможет соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации за границей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Департамент МИДа запустил портал для экстренной связи россиян с дипучреждениямиДепартамент МИДа запустил портал для экстренной связи россиян с дипучреждениямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел России сообщило, что департамент Ситуационно-кризисный центр ведомства создал портал sos.midhelp.ru. Он предназначен для экстренной связи оказавшихся в затруднительной ситуации за рубежом россиян с посольствами.

Ресурс называется "Безопасное пребывание за рубежом" и будет помогать россиянам в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Черногория разрешила российским туристам улететь на родину, и все россияне вернутся самолётами российских авиакомпаний.

17 марта власти Черногории официально подтвердили сразу два случая заражения коронавирусом, после чего приняли решение о закрытии границ и отмене международных авиарейсов.

- Черногорская сторона не давала разрешение на выезд, увязав это с требованием вывезти российскими же самолетами черногорцев из России. При этом не беря на себя полную ответственность по организации этой работы. Я достаточно уже была вовлечена в различные ситуации, вывозы, эвакуации, но такого мы ещё не видели, сообщила в эфире Радио Комсомольская правда представитель МИД России Мария Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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