США введут запрет на въезд из Мексики из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп сообщил о введении запрета на въезд из Мексики в рамках борьбы с коронавирусом в стране.
Ранее сайт kp.ru сообщал, личный лечащий врач Трампа Шон Конли объявил об отрицательном результате анализа президента США на коронавирус.
13 марта Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса нового типа.
Режим ЧС американский лидер ввёл в соответствии с Законом Стаффорда, чтобы предоставить дополнительную федеральную помощь отдельным штатам и населенным пунктам.
Трамп также пояснил, что при чрезвычайном положении федеральное правительство сможет без лишней бюрократии направить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов из фонда помощи при бедствиях.
Кроме того, Минздрав США получит дополнительные полномочия для борьбы с распространением заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU