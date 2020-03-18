2020-03-18T21:30:18+03:00
Коронавирус Covid-19

США введут запрет на въезд из Мексики из-за коронавируса

13 марта Трамп объявил чрезвычайное положение в стране
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Дональд Трамп запретил въезд из Мексики в рамках борьбы с коронавирусомДональд Трамп запретил въезд из Мексики в рамках борьбы с коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении запрета на въезд из Мексики в рамках борьбы с коронавирусом в стране.

Ранее сайт kp.ru сообщал, личный лечащий врач Трампа Шон Конли объявил об отрицательном результате анализа президента США на коронавирус.

13 марта Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса нового типа.

Режим ЧС американский лидер ввёл в соответствии с Законом Стаффорда, чтобы предоставить дополнительную федеральную помощь отдельным штатам и населенным пунктам.

Трамп также пояснил, что при чрезвычайном положении федеральное правительство сможет без лишней бюрократии направить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов из фонда помощи при бедствиях.

Кроме того, Минздрав США получит дополнительные полномочия для борьбы с распространением заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24