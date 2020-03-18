РЖД из-за коронавируса приостановили железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией

18 Март 2020 2020-03-19T00:13:33+03:00

Курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно

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«Российские железные дороги» (РЖД) временно приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, такое решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 18 марта, сообщила пресс-служба РЖД.

В пресс-релизе российского холдинга уточняется, что «приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга». Между двумя странами будут курсировать девять поездов. Речь идет о рейсах из Москвы в Минск, Брест, Полоцк и обратно, а также – из Санкт-Петербурга в Минск, Гомель, Брест и обратно.

Чтобы вернуть деньги за уже купленные билеты, пассажирам нужно обратиться в любую железнодорожную кассу на территории страны, где он приобретался.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Россия из-за коронавируса закрыла границу с Белоруссией. Кроме того, с 17 марта приостановлено железнодорожное с Украиной, Латвией и Молдавией, а до этого – с Германией и Францией.

Лукашенко о коронавирусе: Дошло до того, что наша родная Россия закрыла границу с Беларусью. Источник: Телеканал ОНТ

ИСТОЧНИК KP.RU