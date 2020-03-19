Китай упростит поставки нужных для борьбы с коронавирусом лекарств в ЕС

19 Март 2020 2020-03-19T05:03:11+03:00

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Китай, успешно преодолевший пик вспышки коронавируса COVID-19, решил помочь Евросоюзу, и пообещал упростить поставки в ЕС лекарств, необходимых для борьбы с распространением инфекции. Об этом в телефонной беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«В сложившейся ситуации мы твердо намерены объединить усилия с Евросоюзом, оказывать вам поддержку в борьбе с коронавирусом, создавать благоприятные условия для поставок медикаментов в Европу по коммерческим каналам», - приводит его слова пресс-служба китайского МИД.

Ли Кэцян добавил, что Пекин стремится к расширению масштабов международного сотрудничества в области здравоохранения, и надеется на то, что европейская сторона уделит пристальное внимание тому, чтобы были созданы условия, необходимые для обеспечения безопасности жизни граждан КНР, включая студентов, которые находятся в ЕС», передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань выразил мнение, что вспышка коронавируса в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU