«Яндекс.Такси» будет доставлять безрецептурные лекарства

19 Март 2020 2020-03-19T06:13:38+03:00

Сделать заказ и оплатить его безналичным способом можно будет на сайтах аптек и фармкомпаний

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Чтобы у россиян не было необходимости лишний раз выходить из дома в аптеку за лекарствами и стоять в очередях, «Яндекс.Такси» вскоре запустит новую услугу – доставку безрецептурных медикаментов.

«В самое ближайшее время «Яндекс.Такси» организует доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей. Сделать заказ можно будет на сайтах аптек и фармкомпаний, каждый заказ соберет сотрудник аптеки из числа официальных партнеров «Яндекса», - рассказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что доставлять таблетки и микстуры будут водители и курьеры, которые работают с заказами сервисов «Яндекса», а оплата будет приниматься безналичным способом, чтобы минимизировать личные контакты между заказчиками и работниками компании. Изначально новая услуга будет доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а потом такую доставку запустят и в других городах страны, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. То есть, теперь их можно будет купить через интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU