В США число заразившихся коронавирусом возросло до 9345
К утру четверга, 19 марта, число подтвержденных случаев коронавирусом COVID-19 на территории Соединенных Штатов возросло до 9345, от вызываемой им пневмонии нового типа скончались 150 человек, полностью выздоровели и выписались из больниц 106 пациентов.
Такие цифры приводит университет Джонса Хопкинса со ссылкой на информацию, полученную им от федеральных властей и официальных представителей штатов, передает ТАСС. Ранее сообщалось о 7,7 тысяче заразившихся и 118 умерших в США.
Напомним, как писал сайт kp.ru, минувшей ночью стало известно о том, что коронавирусом заразились два члена американского конгресса. Инфицированными оказались республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт и демократ от штата Юта Бенжамин (Бен) Макадамс. Оба законодателя сдали тесты на COVID-19 и получили положительный результат.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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