Госдума РФ приняла закон, позволяющий замораживать цены на лекарства

19 Март 2020 2020-03-19T18:18:01+03:00

Аптеки и поставщики не смогут завышать цены и наживаться на страхах россиян

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Госдума РФ приняла закон, который позволит российскому Правительству замораживать цены на лекарственные препараты и медицинские изделия в случае чрезвычайных ситуаций.

Благодаря новому закону кабмин получит возможность устанавливать предельно допустимые цены, если чрезвычайная ситуация в стране уже в разгаре или возникла угроза эпидемии. Также в случае, когда в течение 30 календарных дней в регионах рост цен на определенные лекарства и медицинские изделия составит более 30%, «мораторий» на увеличение цены может продлиться до 90 дней.

Во время проработки законопроекта депутаты расширили регуляторные меры. По словам руководителя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, в окончательном варианте документ касается не только розничных цен, но и оптовых, в том числе с учетом НДС.

Таким образом, теперь у Правительства РФ появится значимый инструмент для сдерживания цен в условиях ажиотажа. Когда закон вступит в силу, лекарства и медизделия нельзя будет продавать по цене выше той, которую установит государство.

В настоящее время в российском законодательстве предусмотрено регулирование цен только на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Как пишет Российская газета, новый закон имеет особую актуальность в сложившейся ситуации, когда нужно не допустить распространения коронавируса. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Именно он внес новый законопроект во главегруппы депутатов от «Единой России».

По словам Володина, на рост цен и отсутствие в аптеках необходимых лекарств, защитных масок и прочих медицинских изделий жаловались не только жители страны, но и руководители российских регионов.

- В некоторых субъектах федерации с начала года стоимость масок и марлевых повязок выросла в три-четыре раза, - пояснил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU