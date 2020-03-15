Каннский фестиваль могут отменить из-за коронавируса

15 Март 2020 2020-03-15T02:35:11+03:00

Президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр сообщил, что если ситуация не изменится, то фестиваль будет отменен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы кинофорума в Каннах обещают объявить о своем решении в апреле

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73-й Международный Каннский кинофестиваль, который должен пройти на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая, могут отменить из-за коронавируса COVID-19.

Организаторы мероприятия обещают объявить о своем решении не раньше середины апреля: Как пояснил президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр в интервью газете Le Figaro, они исходят из того, что «пик пандемии придется на конец марта». Он подчеркнул, что настроен оптимистично и надеется, что «в апреле мы сможем вздохнуть свободнее».

«Но если ситуация не изменится, то мы отменим фестиваль», - добавил Пьер Лескюр.

По последним данным, во Франции коронавирусом заразились около 4,5 тысячи человек, число умерших возросло до 91, состояние 300 больных медики оценивают как критическое. С воскресенья, 15 марта, по всей стране закрываются все кинотеатры, ночные клубы и рестораны. Заправки, банки, аптеки, продуктовые магазины и общественный транспорт будут работать, но французов настоятельно просят «максимально ограничить передвижение».

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что «Евровидение 2020» в голландском Роттердаме из-за коронавируса могут провести по «альтернативному сценарию».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766322" frameborder="0"></iframe> Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр.

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ИСТОЧНИК KP.RU