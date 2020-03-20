Неизвестный сообщил о минировании трех пассажирских самолетов

20 Март 2020 2020-03-20T16:36:40+03:00

Информация о возможной угрозе взрыва поступила в Шереметьево

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В пятницу, 20 марта, в московский аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» трех пассажирских самолетов: Владивосток - Москва, Уфа - Москва и Иркутск – Москва.

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" трех самолетов, летящих рейсами Владивосток - Москва, Уфа - Москва и Иркутск - Москва», - передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

На данный момент в воздухе находится только самолет из Иркутска. Рейсы из Владивостока и Уфы благополучно приземлились в Шереметьево.

Напомним, днем ранее, 19 марта, неизвестные также сообщил о «минировании» трех рейсов: Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа и Новосибирск - Москва. Сообщение о возможном взрыве поступили на электронную почту московского аэропорта Домодедово.

Массовая волна «минирования» началась в стране еще в середине 2019 года. Постоянные сообщения об угрозах взрыва поступали в адрес самолетов, аэропортов, школ, детсадов и зданий судов. Все сообщения оказались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU