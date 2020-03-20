Коронавирус в Италии: за сутки скончались 627 человек

20 Март 2020 2020-03-20T21:01:09+03:00

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За последние сутки в Италии от коронавируса COVID-19 скончалось рекордное число людей – 627 пациентов. Таким образом, с начала вспышки заболевания в стране жертвами инфекции стали 4 032 человека. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в Италии превысило 47 тысяч, а за минувшие сутки выявили 4 670 новых случаев. Число вылечившихся пациентов увеличилось на 689 и достигло 5129 человек.

Напомним, предыдущий «рекорд» в Италии был установлен 18 марта, когда от заболевания скончалось 475 пациентов, однако в тот же отметили и «положительный рекорд» - полностью вылечились и были выписаны из больниц 1084 человека. На следующий день число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю, где доля выздоровевших во всем Китае увеличилась до 87%.

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ИСТОЧНИК KP.RU