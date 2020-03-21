2020-03-21T07:54:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки

Правда, пока посетить достопримечательности Поднебесной может ограниченное число туристов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число посетителей в музеях и других туристических местах пока ограниченоЧисло посетителей в музеях и других туристических местах пока ограниченоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Китай возвращается к обычной жизни после вспышки коронавируса COVID-19, по всей стране возобновляют работу заводы и фабрики, крупные торговые центры и рестораны, стали открываться театры, музеи, парки и аттракционы.

С начала этой недели в 28 китайских провинциях вновь открыли для туристов более 3,7 тысячи достопримечательностей – около 30 процентов от тех, что пришлось закрыть из-за эпидемии, сообщает газета The Telegraph.В частности, в Шанхае открылись Шанхайский ботанический сад и зоопарк.

Правда, пока посетить туристические места Поднебесной может ограниченное число желающих: по данным издания, в Музей Шанхая, например, за день пускают не более двух тысяч человек, в Музей истории – трех тысяч, в Музей искусств Китая – пяти тысяч. Ограничено также и время пребывания: бродить по музейным залам можно не дольше двух часов. Кроме того, все посетители должны быть в масках, и у них обязательно проверяют температуру.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай справился со вспышкой коронавируса: в стране выздоровели 88,5% зараженных, и за последние дни в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, не выявлено ни одного случая заражения.

Ведущие специалисты КНР уверены, что если во всех странах мира будут следовать инструкциям ВОЗ и примут необходимые меры борьбы с инфекцией, то пандемия COVID-19 может закончиться уже к июню.

Карта распространения коронавируса

Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

КСТАТИ

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19
США обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей
Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса
В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки
Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями
Американские военные в Европе заразились коронавирусом
«Не надо валить с больной головы на здоровую»: Пушков ответил на обвинения США в адрес России
Абэ велел оперативно информировать японцев о ракетных пусках КНДР
ВОЗ: За сутки во всем мире коронавирусом заразились свыше 24 тысяч человек
Три месяца «жизни» коронавируса показали в 54-секундном ролике
WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией
КНДР вновь запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря
В Британии из-за коронавируса закроют пабы, рестораны, кафе и ночные клубы
В Москве тушат пожар в общежитии МГУПП
Трамп обвинил СМИ в погоне за сенсациями в связи с коронавирусом
США провели испытания гиперзвуковой ракеты
Координатор движения «Синие ведерки»: из-за коронавируса в Москве стало меньше такси
Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Польское СМИ: Россия накроет Европу электронным колпаком
Коронавирус во Франции: за сутки заразились 1 600 человек
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов
Профессор Виктор Зуев рассказал, как можно обезопасить себя от вирусов и укрепить иммунитет
NYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризису
Вирус не летает на метле: профессор Виктор Зуев рассказал, нужны ли маски и когда
Россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии эвакуируют за три дня
Распространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тысяч человек