В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки
Китай возвращается к обычной жизни после вспышки коронавируса COVID-19, по всей стране возобновляют работу заводы и фабрики, крупные торговые центры и рестораны, стали открываться театры, музеи, парки и аттракционы.
С начала этой недели в 28 китайских провинциях вновь открыли для туристов более 3,7 тысячи достопримечательностей – около 30 процентов от тех, что пришлось закрыть из-за эпидемии, сообщает газета The Telegraph.В частности, в Шанхае открылись Шанхайский ботанический сад и зоопарк.
Правда, пока посетить туристические места Поднебесной может ограниченное число желающих: по данным издания, в Музей Шанхая, например, за день пускают не более двух тысяч человек, в Музей истории – трех тысяч, в Музей искусств Китая – пяти тысяч. Ограничено также и время пребывания: бродить по музейным залам можно не дольше двух часов. Кроме того, все посетители должны быть в масках, и у них обязательно проверяют температуру.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай справился со вспышкой коронавируса: в стране выздоровели 88,5% зараженных, и за последние дни в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, не выявлено ни одного случая заражения.
Ведущие специалисты КНР уверены, что если во всех странах мира будут следовать инструкциям ВОЗ и примут необходимые меры борьбы с инфекцией, то пандемия COVID-19 может закончиться уже к июню.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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