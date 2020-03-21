2020-03-21T07:33:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса

У многих появились проблемы с арендными платежами и выплатой кредитов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
ТПП считает, что три миллиона предпринимателей могут прекратить работуТПП считает, что три миллиона предпринимателей могут прекратить работуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить работу в случае дальнейшего распространения нового коронавируса. В результате своих должностей лишатся 8,6 миллиона человек. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

"Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса", — цитирует ее РБК.

По словам Дыбовой, одной из главных проблем остаются арендные платежи. Их необходимо выплачивать значительной части малого и среднего бизнеса в России - арендаторам в торговых центрах и на рынках. Кроме того, за предпринимателями остались кредиты по льготным программам. Теперь есть существенный риск, что они просто не смогут расплатиться с банками.

Сайт kp.ru писал, что ранее правительство РФ в рамках оказания поддержки бизнесу отстрочило уплату страховых взносов и наложило мораторий на арендные платежи.

Правительство создаст резерв в 300 млдр рублей из-за ситуации с коронавирусом в стране.Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с кабинетом министров в понедельник в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19
США обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей
Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса
В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки
Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями
Американские военные в Европе заразились коронавирусом
«Не надо валить с больной головы на здоровую»: Пушков ответил на обвинения США в адрес России
Абэ велел оперативно информировать японцев о ракетных пусках КНДР
ВОЗ: За сутки во всем мире коронавирусом заразились свыше 24 тысяч человек
Три месяца «жизни» коронавируса показали в 54-секундном ролике
WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией
КНДР вновь запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря
В Британии из-за коронавируса закроют пабы, рестораны, кафе и ночные клубы
В Москве тушат пожар в общежитии МГУПП
Трамп обвинил СМИ в погоне за сенсациями в связи с коронавирусом
США провели испытания гиперзвуковой ракеты
Координатор движения «Синие ведерки»: из-за коронавируса в Москве стало меньше такси
Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Польское СМИ: Россия накроет Европу электронным колпаком
Коронавирус во Франции: за сутки заразились 1 600 человек
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов
Профессор Виктор Зуев рассказал, как можно обезопасить себя от вирусов и укрепить иммунитет
NYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризису
Вирус не летает на метле: профессор Виктор Зуев рассказал, нужны ли маски и когда
Россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии эвакуируют за три дня
Распространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тысяч человек