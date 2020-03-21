Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T07:33:37+03:00

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Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить работу в случае дальнейшего распространения нового коронавируса. В результате своих должностей лишатся 8,6 миллиона человек. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

"Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса", — цитирует ее РБК.

По словам Дыбовой, одной из главных проблем остаются арендные платежи. Их необходимо выплачивать значительной части малого и среднего бизнеса в России - арендаторам в торговых центрах и на рынках. Кроме того, за предпринимателями остались кредиты по льготным программам. Теперь есть существенный риск, что они просто не смогут расплатиться с банками.

Сайт kp.ru писал, что ранее правительство РФ в рамках оказания поддержки бизнесу отстрочило уплату страховых взносов и наложило мораторий на арендные платежи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766618" frameborder="0"></iframe> Правительство создаст резерв в 300 млдр рублей из-за ситуации с коронавирусом в стране.Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с кабинетом министров в понедельник в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU