Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Государственной Думе предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
По мнению руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, который стал инициатором, такая мера позволит смягчить последствия снижения курса рубля, падения цен на нефть и пандемии коронавируса COVID-19. Кроме того, она поддержит платежеспособный спрос, передает "Российская газета".
Дело в том, что в ближайшее время импортные товары, прежде всего обувь, одежда, лекарства, бытовая и компьютерная техника, а также товары для детей, могут подорожать на 10-35%. Инфляция затронет даже отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих.
Депутат считает, что внеочередная индексация не приведет к критической нагрузке на бюджет, ведь дешевый рубль "облегчает государству выполнение его обязательств", но сильно поможет людям.
"Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше", - заявил Сергей Миронов.
Он подчеркнул, что запланированные на текущий год индексация и повышение всех остальных зарплат тоже должны состояться.
Правительство создаст резерв в 300 млдр рублей из-за ситуации с коронавирусом в стране.Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с кабинетом министров в понедельник в Москве
ИСТОЧНИК KP.RU
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