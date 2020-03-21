2020-03-21T08:07:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Такая мера позволит поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Внеочередная индексация не ударит по бюджету страныВнеочередная индексация не ударит по бюджету страныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Государственной Думе предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

По мнению руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, который стал инициатором, такая мера позволит смягчить последствия снижения курса рубля, падения цен на нефть и пандемии коронавируса COVID-19. Кроме того, она поддержит платежеспособный спрос, передает "Российская газета".

Дело в том, что в ближайшее время импортные товары, прежде всего обувь, одежда, лекарства, бытовая и компьютерная техника, а также товары для детей, могут подорожать на 10-35%. Инфляция затронет даже отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих.

Депутат считает, что внеочередная индексация не приведет к критической нагрузке на бюджет, ведь дешевый рубль "облегчает государству выполнение его обязательств", но сильно поможет людям.

"Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше", - заявил Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что запланированные на текущий год индексация и повышение всех остальных зарплат тоже должны состояться.

Правительство создаст резерв в 300 млдр рублей из-за ситуации с коронавирусом в стране.Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с кабинетом министров в понедельник в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU

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