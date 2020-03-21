2020-03-21T10:07:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Таиланде за сутки выявлено 89 случаев заражения коронавируса

Показатель стал рекордным с начала распространения заболевания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Таиланд за сутки зарегистрировал 89 случаев заражения коронавирусомТаиланд за сутки зарегистрировал 89 случаев заражения коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Таиланде за минувшие сутки было зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 - это рекордный показатель с начала распространения заболевания.

Общее число пациентов с таким диагнозом увеличилось до 411 в пределах страны. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения королевства Тхависин Висануйотхин.

"44 человека полностью выздоровели, один человек скончался. В настоящее время в больницах проходят лечение 366 человек", - добавил представитель ведомства.

По его словам, все новые пациенты до недавнего момента находились в строгом карантине после контакта с зараженными. Местами временного содержания таких граждан стали центры, организованные на стадионе тайского бокса и в развлекательном комплексе Бангкока, а также в провинциях, граничащих с Малайзией. Согласно данным РИА Новости, в начале марта туда вернулись участники массового мусульманского мероприятия.

Сайт kp.ru писал, что Таиланд уже принял дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Например, российские туристы теперь должны предоставить справку об отсутствии у них инфекции COVID-19.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ассоциация адвокатов Италии призвала отменить санкции против России
Коронавирус на Украине: число зараженных возросло до 41 человека
В Таиланде за сутки выявлено 89 случаев заражения коронавируса
Один из самых дорогих художников мира посвятил картину коронавирусу
В распространении коронавируса в Германии выявлена аномалия
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19
США обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей
Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса
В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки
Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями
Американские военные в Европе заразились коронавирусом