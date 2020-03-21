В Таиланде за сутки выявлено 89 случаев заражения коронавируса
В Таиланде за минувшие сутки было зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 - это рекордный показатель с начала распространения заболевания.
Общее число пациентов с таким диагнозом увеличилось до 411 в пределах страны. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения королевства Тхависин Висануйотхин.
"44 человека полностью выздоровели, один человек скончался. В настоящее время в больницах проходят лечение 366 человек", - добавил представитель ведомства.
По его словам, все новые пациенты до недавнего момента находились в строгом карантине после контакта с зараженными. Местами временного содержания таких граждан стали центры, организованные на стадионе тайского бокса и в развлекательном комплексе Бангкока, а также в провинциях, граничащих с Малайзией. Согласно данным РИА Новости, в начале марта туда вернулись участники массового мусульманского мероприятия.
Сайт kp.ru писал, что Таиланд уже принял дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Например, российские туристы теперь должны предоставить справку об отсутствии у них инфекции COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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