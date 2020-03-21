2020-03-21T09:44:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Украине: число зараженных возросло до 41 человека

Трое пациентов с COVID-19 скончались, один - выздоровел
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Украине зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Общее число зараженных в этой стране возросло до 41. Об этом в субботу, 21 марта, сообщило министерство здравоохранения Украины.

Согласно данным ведомства, новые случаи выявлены в Киевской и Тернопольской областях. Кроме того, трое пациентов с коронавирусом к настоящему моменту скончались, один - выздоровел и выписался из больницы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ассоциация адвокатов Италии призвала отменить санкции против России
Коронавирус на Украине: число зараженных возросло до 41 человека
В Таиланде за сутки выявлено 89 случаев заражения коронавируса
Один из самых дорогих художников мира посвятил картину коронавирусу
В распространении коронавируса в Германии выявлена аномалия
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19
США обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей
Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса
В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки
Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями
Американские военные в Европе заразились коронавирусом