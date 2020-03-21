Коронавирус на Украине: число зараженных возросло до 41 человека

21 Март 2020 2020-03-21T09:44:29+03:00

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На Украине зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Общее число зараженных в этой стране возросло до 41. Об этом в субботу, 21 марта, сообщило министерство здравоохранения Украины.

Согласно данным ведомства, новые случаи выявлены в Киевской и Тернопольской областях. Кроме того, трое пациентов с коронавирусом к настоящему моменту скончались, один - выздоровел и выписался из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU