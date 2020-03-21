Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться

21 Март 2020 2020-03-21T14:14:07+03:00

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Мировая экономика начнёт постепенно восстанавливаться лишь после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация. Она была подорвана распространением нового коронавирусного инфекционного заболевания COVID-19, которое переросло в пандемию.

Такое заявление в субботу, 21 марта, сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, российская нефтяная отрасль готова к текущей волатильности рынка и является одной из наиболее конкурентоспособных в мире. Добыча сохраняется, компании работают в полном объеме.

Эксперты считают, что основная причина снижения цен на нефть именно распространение коронавируса. Например, в Китае, где распространение заболевания замедлилось, уже восстанавливается спрос.

"Это значит, что мировая экономика начнет постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической обстановки в мире, как это происходит в Китае", - сказал премьер во время совещания.

Сайт kp.ru писал, что ранее Мишустин сообщил о также о мерах, принимаемых во избежание сокращения персонала и задержки зарплат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU