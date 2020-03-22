Коронавирус в Германии: власти запретят встречи более двух человек
На фоне распространения коронавируса в Германии решили ужесточить меры, касающиеся свободы передвижения граждан в пределах страны. Этот вопрос в воскресенье, 22 марта, канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с членами правительства во время телефонной конференции.
Она заявила, что власти рассматривают возможность наложения запрета на встречи более двух человек в общественных местах вне работы. Ограничения будут действовать как минимум две недели. Полиция вправе вводить санкции при повторном нарушении.
Исключение планируют сделать лишь для членов одной семьи и людей, живущих вместе. Согласно данным DPA, власти 12 из 16 федеральных земель Германии уже поддержали введение дополнительных мер.
Сайт kp.ru писал, что темпы распространения коронавируса в ФРГ постепенно снижаются. В стране заражены более 22 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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