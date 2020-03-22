Путин не собирается переходить на удаленную работу из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T22:23:33+03:00

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Президент России Владимир Путин пока не собирается переходить на удаленную работу, несмотря на распространения коронавируса COVID-19. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, вся деятельность осуществляется в рамках рабочего графика. Ранее в Кремле также сообщили, что у Владимира Путина нет никаких симптомов нового заболевания. Необходимость проводить тест на наличие коронавируса отсутствует, напоминает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что определенные меры по защите президента от COVID-19 все же принимаются. Так, например, перед встречей с ним на одном из мероприятий граждане должны были пройти исследование. Это делается из предосторожности.

Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель отправлена в карантин. Выяснилось, что врач, с которым чиновница общалась накануне, заразился коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU