2020-03-22T22:23:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин не собирается переходить на удаленную работу из-за коронавируса

Пока деятельность осуществляется в рамках графика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин пока не собирается переходить на удаленную работу, несмотря на распространения коронавируса COVID-19. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, вся деятельность осуществляется в рамках рабочего графика. Ранее в Кремле также сообщили, что у Владимира Путина нет никаких симптомов нового заболевания. Необходимость проводить тест на наличие коронавируса отсутствует, напоминает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что определенные меры по защите президента от COVID-19 все же принимаются. Так, например, перед встречей с ним на одном из мероприятий граждане должны были пройти исследование. Это делается из предосторожности.

Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель отправлена в карантин. Выяснилось, что врач, с которым чиновница общалась накануне, заразился коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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