2020-03-23T11:44:46+03:00
В мире

"Евровидение 2020" могут провести онлайн

Оргкомитет рассматривает альтерантивные варианты проведения конкурса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Организаторы музыкального международного конкурса "Евровидение", который отменили в 2020 году из-за коронавируса, обсуждают его проведение онлайнОрганизаторы музыкального международного конкурса "Евровидение", который отменили в 2020 году из-за коронавируса, обсуждают его проведение онлайнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Организаторы музыкального международного конкурса "Евровидение", который отменили в 2020 году из-за коронавируса, обсуждают его проведение онлайн, сообщил Европейский вещательный союз в своём Twitter.

Оргкомитет рассматриват новые варинат представления участников, без живых концертов и зрителей. Отмечается также, что в предстоящем Евровидении не будет конкурса между исполнителями.

Представители комитета заявили, что своей целью считают оказать почёт выбранным музыкантам.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что "Евровидение-2020" в Роттердаме официально отменен из-за коронавируса.

Представлять на нём Россию должна была группа "Little Big", о чём стало известно 2 марта.

12 марта группа выпустила ролик на песню "Uno", написанную для конкурса. За первые два дня ролик набрал более 10 миллионов просмотров. Сегодня, 23 марта, клип посмотрели уже более 42 миллионов раз.

Little Big - Uno - Russia. Источник: Eurovision Song Contest

ИСТОЧНИК KP.RU

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