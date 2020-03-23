"Евровидение 2020" могут провести онлайн

23 Март 2020 2020-03-23T11:44:46+03:00

Организаторы музыкального международного конкурса "Евровидение", который отменили в 2020 году из-за коронавируса, обсуждают его проведение онлайн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Организаторы музыкального международного конкурса "Евровидение", который отменили в 2020 году из-за коронавируса, обсуждают его проведение онлайн, сообщил Европейский вещательный союз в своём Twitter.

Оргкомитет рассматриват новые варинат представления участников, без живых концертов и зрителей. Отмечается также, что в предстоящем Евровидении не будет конкурса между исполнителями.

Представители комитета заявили, что своей целью считают оказать почёт выбранным музыкантам.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что "Евровидение-2020" в Роттердаме официально отменен из-за коронавируса.

Представлять на нём Россию должна была группа "Little Big", о чём стало известно 2 марта.

12 марта группа выпустила ролик на песню "Uno", написанную для конкурса. За первые два дня ролик набрал более 10 миллионов просмотров. Сегодня, 23 марта, клип посмотрели уже более 42 миллионов раз.

Little Big - Uno - Russia. Источник: Eurovision Song Contest

ИСТОЧНИК KP.RU