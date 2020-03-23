Военные России и Турции провели второе совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе
Военные России и Турции провели второе совместное патрулирование связывающей города Алеппо и Латакию трассы М-4.
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили, что в целях обеспечения безопасности маршрут совместного патруля был сокращен.
Также Турция обязалась в ближайшее время нейтрализовать экстремистские группировки, которые затрудняют обход колоннам трассы М-4 в Идлибе в коридоре безопасности.
Первое совместное патрулирование российских и турецких военнослужащих состоялось 15 марта. Протяженность маршрута также была сокращена из-за провокаций террористов.
Напомним, сайт kp.ru писал, что о патрулировании трассы в Сирии и созданию коридора безопасности президенты двух стран договорились в Кремле в ходе почти шестичасовых переговоров. Тогда российский лидер Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган подписали меморандум.
Совместное российско-турецкое патрулирование автомагистрали М4 в Идлибе.
ИСТОЧНИК KP.RU