2020-03-23T13:18:15+03:00
Политика

Военные России и Турции провели второе совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Анкара обязалась нейтрализовать мешающих обходу трассы террористов
Юлия Кекова
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В целях обеспечения безопасности маршрут совместного патруля был сокращенВ целях обеспечения безопасности маршрут совместного патруля был сокращенФото: Александр КОЦ
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Военные России и Турции провели второе совместное патрулирование связывающей города Алеппо и Латакию трассы М-4.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили, что в целях обеспечения безопасности маршрут совместного патруля был сокращен.

Также Турция обязалась в ближайшее время нейтрализовать экстремистские группировки, которые затрудняют обход колоннам трассы М-4 в Идлибе в коридоре безопасности.

Первое совместное патрулирование российских и турецких военнослужащих состоялось 15 марта. Протяженность маршрута также была сокращена из-за провокаций террористов.

Напомним, сайт kp.ru писал, что о патрулировании трассы в Сирии и созданию коридора безопасности президенты двух стран договорились в Кремле в ходе почти шестичасовых переговоров. Тогда российский лидер Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган подписали меморандум.

Совместное российско-турецкое патрулирование автомагистрали М4 в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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