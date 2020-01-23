2020-01-23T12:09:36+03:00
В мире

Власти Китая закрыли для автобусов и паромов въезд в Ухань, где распространился новый тип коронавируса

В КНР зарегистрировано больше 600 заражённых
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вспышка нового типа коронавируса началась в Ухане китайской провинции ХубэйВспышка нового типа коронавируса началась в Ухане китайской провинции ХубэйФото: REUTERS
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Министерство транспорта Китая распорядилось о запрете въезда в город Ухань для всех автобусов и паромов. Направлявшийся туда транспорт раcпорядились немедленно развернуть.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Ухане китайской провинции Хубэй. В Китае на данный момент зарегистрировано 600 случаев заражения и 17 смертей. Кроме того, заражение зафиксировали в Таиланде, Японии и Южной Корее. В городе Ухань введён карантин.

Минздрав России заявлял о планировании выпуска вакцины и экспресс-теста для определения вируса в феврале.

Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры защиты от инфекции, в том числе усилив контроль на пропускных пунктах в Россию. Прибывающие проходят анкетирование и измерение температуры.

Также таможня проверяет всех прибывших из Китая пассажиров, их багаж и ручную кладь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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