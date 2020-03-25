Вирусолог назвал примерные сроки окончания вспышки коронавируса в России

25 Март 2020 2020-03-25T04:13:15+03:00

вирусолог считает, что в лучшем случае вспышка коронавируса COVID-19 в России пойдет на спад уже летом Фото: REUTERS

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В лучшем случае вспышка коронавируса COVID-19 в России пойдет на спад уже летом, в худшем – останется на еще один сезон, считает заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Вирусолог выразил надежду, что с приходом тепла «нашим европейским и американским коллегам удастся все-таки эту ситуацию взять под контроль и не допустить расширения эпидемической волны». Такое развитие событий он назвал самым лучшим сценарием. При «промежуточном сценарии, по его словам, пандемия коронавируса в мире затянется еще на один сезон, а «чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями». Эксперт считает, что в таком случае Китай будет вынужден закрыть границы для въезжающих и США и Евросоюза, так как в самой КНР обстановка стабилизируется.

«Худший сценарий – когда действительно захлестнет всю планету, тогда следующий сезон еще зимний мы проведем в условиях полноценной эпидемии на территории Российской Федерации», - сказал Михаил Щелканов в передаче «Крутая история» на телеканале НТВ.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай справился со вспышкой коронавируса: в стране выздоровели около 90% зараженных, и за последние дни в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, не выявлено ни одного случая заражения. Ведущие специалисты КНР уверены, что если во всех странах мира будут следовать инструкциям ВОЗ и примут необходимые меры борьбы с инфекцией, то пандемия COVID-19 может закончиться уже к июню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU