2020-03-25T10:49:59+03:00
Коронавирус Covid-19

ЦБ призвал банки не начислять пени заемщикам с коронавирусом

Заявления таких клиентов должны рассматриваться оперативно и с некоторыми послаблениями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Центральный банк России рекомендовал кредитным учреждениям оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, у которых подтвердился коронавирус.

Регулятор призывает вводить льготный период, даже если гражданин однажды уже воспользовался этим правом. Кроме того, таким клиентам не стоит начислять неустойки - пени и штрафы - за ненадлежащие исполнение обязательств по договору.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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