ЦБ призвал банки не начислять пени заемщикам с коронавирусом
Заявления таких клиентов должны рассматриваться оперативно и с некоторыми послаблениями
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Центральный банк России рекомендовал кредитным учреждениям оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, у которых подтвердился коронавирус.
Регулятор призывает вводить льготный период, даже если гражданин однажды уже воспользовался этим правом. Кроме того, таким клиентам не стоит начислять неустойки - пени и штрафы - за ненадлежащие исполнение обязательств по договору.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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