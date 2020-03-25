ЦБ призвал банки не начислять пени заемщикам с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T10:49:59+03:00

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Центральный банк России рекомендовал кредитным учреждениям оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, у которых подтвердился коронавирус.

Регулятор призывает вводить льготный период, даже если гражданин однажды уже воспользовался этим правом. Кроме того, таким клиентам не стоит начислять неустойки - пени и штрафы - за ненадлежащие исполнение обязательств по договору.

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ИСТОЧНИК KP.RU