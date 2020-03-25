КХЛ решила досрочно завершить сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/2020 на фоне ситуации с коронавирусом.
Перед тем, как принять решение, руководство проконсультировалось со всеми заинтересованными сторонами. Было учтено возможное влияние эпидемиологической ситуации на здоровье игроков, болельщиков и сотрудников клубов.
"Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным, - сообщается на сайте КХЛ.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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