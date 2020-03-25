2020-03-25T12:40:41+03:00
Коронавирус Covid-19

КХЛ решила досрочно завершить сезон из-за коронавируса

Распределение мест по итогам чемпионата 2019/2020 проведут на одном из ближайших заседаний Совета Директоров лиги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/2020 на фоне ситуации с коронавирусом.

Перед тем, как принять решение, руководство проконсультировалось со всеми заинтересованными сторонами. Было учтено возможное влияние эпидемиологической ситуации на здоровье игроков, болельщиков и сотрудников клубов.

"Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным, - сообщается на сайте КХЛ.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса
В Вологодской области культура на время карантина ушла в онлайн
Шойгу: число контрактников в армии России превысило 405 тысяч человек
Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии
КХЛ решила досрочно завершить сезон из-за коронавируса
Курс доллара на 25 марта 2020 года опустился ниже 77 рублей
Мишустин поручил увеличить число больничных коек в регионах из-за ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали идею временной отмены коммунальных платежей
Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях
Голикова: ситуация с коронавирусом в России находится на контроле
Путина проинформировали о дефиците медицинских масок и антисептиков
В Госдуме предлагают запретить делать ремонт во время карантина
Сенаторам старше 65 лет уйти на домашний карантин, а гражданам возвращать деньги за все авиабилеты – инициативы Валентины Матвиенко в ситуации с коронавирусом
Ученые создали тест на коронавирус, который определяет болезнь за пять минут
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за нарушение карантина
Синоптики: В Москве наступила метеорологическая весна
ЦБ призвал банки не начислять пени заемщикам с коронавирусом
Участникам парада Победы будут измерять температуру
Цена на нефть 25 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 2,9%
Курс рубля на 25 марта 2020 года: доллар - 78,2, евро - 84,5
Россияне стали чаще оформлять лицензии на оружие
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
Один из придворных Елизаветы II заразился СOVID-19
РЖД отменяют курсирование ряда поездов внутри России