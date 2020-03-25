Коронавирус заблокировал огромное количество влюбленных в разных странах мира

25 Март 2020 2020-03-25T16:26:13+03:00

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Карантин, который страны вводят из-за распространения коронавируса, вносит свои коррективы в планы людей. Все больше государств закрывают свои границы, а интернациональные пары оказываются в ловушке, без возможности преодолеть тысячи километров.

Сайт mk.ru пообщался с теми, кто оказался вдали друг от друга. Многие понимают, что карантин сейчас необходим, но принять разлуку с любимыми очень сложно. Даже среди звезд есть те, кто оказался по разные границы. Неделю назад певица Сати Казанова делилась: «Если бы мой муж смог приехать и быть со мной!».

Три года назад она вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Из-за сложившейся ситуации он застрял в Италии.

Тем временем большинство авиакомпаний отменили рейсы между Россией и Италией и своевольные поездки стали невозможны, даже для лиц с двойным гражданством.

- Моя дочь Александра Бродзкая учится в римском университете La Sapienza с сентября прошлого года, - рассказывает москвичка Ольга Сапрыкина. – Мы были так рады, когда получили письмо о зачислении. В марте у дочки день рождения, а теперь Италия закрыта. Но самое главное понимание, что твой ребенок сидит далеко от тебя, запертый, без возможности даже сходить в магазин, не прибавляет оптимизма.

Многие друзья студентки успели уехать в Россию до того, как итальянские власти приняли решение закрыть страну. Девушка рассказывала матери, что билеты покупали за любые деньги.

- А мы тогда посмеялись, какой смысл лететь в Россию, где тебя посадят в 14-дневный карантин? Можно ведь с таким же успехом сидеть взаперти и в Риме. Но вот сейчас я уже подумываю: может, эти студенты были и правы? – говорит женщина.

Живущий в Милане украинец Георгий Мышко настроен оптимистично, хоть и тоже оказался разлучен с супругой. Женщина улетела в Одессу и не смогла вернуться назад. Вот уже четыре недели супруги видятся только в сети, а теперь Киев принял решение закрыть страну на карантин.

- В марте хотел слетать в Киев на пару недель, но мой полет отменился. Но мы пока не видим ничего трагичного, главное, что все близкие живы и здоровы. А при наличии видеосвязи расстояния – ерунда! – признается мужчина.

Но не все так легко переносят разлуку, есть те, кто готов использовать любые пути, чтобы соединиться с любимыми.

Живущая в Италии россиянка Елена Дегано прошла обследование на коронавирус и убедившись в своем здоровье, отправилась в Чехию к мужу. Она проехала на авто несколько стран, но успела до введения карантина.

- На момент начала ситуации муж был в Чехии и я погрузила в машину вещи первой необходимости, взяла дочек, котов, справки от терапевта и за один день проделала маршрут Италия-Словения-Австрия-Чехия. На границе с Чехией нам померили температуру и отправили в карантин. Теперь сидим, зато наша семья успела соединиться, - делится Елена.

Итальянские мужчины тоже страдают от разлук. Один из них влюблен в русскую девушку и карантин не позволил ей вернуться во Флоренцию.

«Il mio cuore e a Liubertsy!» («Моя душа в Люберцах!» - итал.) – признается Стефано Пинтус из Флоренции, вот уже 20 лет живущий между Россией и Италией.

Разлука с любимой дается ему очень тяжело.

– В России у меня бывшая жена, будущая жена и ребенок. В Италии мама и двое взрослых сыновей. В России я уже 3 года живу в прекрасном городе Люберцы со своей будущей женой, нашим 12-летним сыном и собакой по кличке Луна. Введение карантина застало меня в Италии и будущая жена попросила меня не возвращаться. Хотя я очень переживаю!....Я прислушался к ее доводам и решил не подвергать риску членов своей семьи и знакомых. Сейчас я дома во Флоренции, забочусь о своей матери, но душа моя в Люберцах, - сетует итальянец.

ИСТОЧНИК KP.RU