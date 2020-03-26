На Украине опасаются, что число жертв коронавируса может быть катастрофическим

26 Март 2020 2020-03-26T07:29:19+03:00

Депутат ВР Рабинович предложил Киеву «прекратить заигрывания» со «стратегическими партнерами» и обратиться за помощью к России

Изменить размер текста: A A

На Украине существует реальная угроза резкого увеличения числа зараженных коронавирусом COVID-19, и число жертв будет так же стремительно расти, убежден министр здравоохранения страны Илья Емец.

«Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», - приводит его слова пресс-служба украинского Минздрава.

Емец подчеркнул, что «очаг вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины стремительно распространяется», но пока Незалежная, в отличие от Европы, еще в состоянии этот очаг локализовать с помощью «жестких мер». Министр призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности и заботиться друг о друге.

По официальным данным, на Украине коронавирусом заразились уже 145 человек, скончались пять. Ранее сообщалось о 136 инфицированных и четверых умерших.

Карта распространения коронавируса

Комментируя ситуацию с COVID-19 в стране, депутат Верховной рады Вадим Рабинович предложил Киеву попросить помощи у России и Китая.

«Надо сегодня прекратить заигрывания со всеми нашими «стратегическими партнерами», которые нам все обещали. Понять , что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь», - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Он выразил мнение, что украинцам «сегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию».

«Я думаю, что надо обратиться к России за помощью – ничего постыдного здесь нет. Когда речь идет о жизни людей, это надо делать», - подчеркнул нардеп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, режим ЧС из-за распространения инфекции введен в девяти украинских областях, Россия эвакуирует своих граждан из соседней страны поездами, потому что с 23 марта в Незалежной закрыты все аэропорты, кроме столичного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767416" frameborder="0"></iframe> Живущий в Пекине украинец рассказал, как Китай победил эпидемию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться

О каких рекомендациях врачей говорил сегодня президент, выступая с обращением к народу? Мы составили короткий список мер безопасности в период коронавируса, про которые должен знать каждый (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ученые объяснили, почему седьмой коронавирус оказался таким агрессивным

Предыдущие шесть модификаций вируса были известны десятки лет, но чтобы вызвать глобальную пандемию, им не хватало одной мутации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU