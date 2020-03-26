2020-03-26T07:29:19+03:00
Коронавирус Covid-19

На Украине опасаются, что число жертв коронавируса может быть катастрофическим

Депутат ВР Рабинович предложил Киеву «прекратить заигрывания» со «стратегическими партнерами» и обратиться за помощью к России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Верховной рады Вадим РабиновичДепутат Верховной рады Вадим РабиновичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине существует реальная угроза резкого увеличения числа зараженных коронавирусом COVID-19, и число жертв будет так же стремительно расти, убежден министр здравоохранения страны Илья Емец.

«Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», - приводит его слова пресс-служба украинского Минздрава.

Емец подчеркнул, что «очаг вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины стремительно распространяется», но пока Незалежная, в отличие от Европы, еще в состоянии этот очаг локализовать с помощью «жестких мер». Министр призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности и заботиться друг о друге.

По официальным данным, на Украине коронавирусом заразились уже 145 человек, скончались пять. Ранее сообщалось о 136 инфицированных и четверых умерших.

Карта распространения коронавируса

Комментируя ситуацию с COVID-19 в стране, депутат Верховной рады Вадим Рабинович предложил Киеву попросить помощи у России и Китая.

«Надо сегодня прекратить заигрывания со всеми нашими «стратегическими партнерами», которые нам все обещали. Понять , что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь», - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Он выразил мнение, что украинцам «сегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию».

«Я думаю, что надо обратиться к России за помощью – ничего постыдного здесь нет. Когда речь идет о жизни людей, это надо делать», - подчеркнул нардеп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, режим ЧС из-за распространения инфекции введен в девяти украинских областях, Россия эвакуирует своих граждан из соседней страны поездами, потому что с 23 марта в Незалежной закрыты все аэропорты, кроме столичного.

Живущий в Пекине украинец рассказал, как Китай победил эпидемию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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