Госпитализированный ресторатор Александр Соркин рассказал о своем состоянии

26 Март 2020 2020-03-26T13:04:12+03:00

В России коронавирусом заразились более 800 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранее СМИ сообщали, что у него подозревают коронавирус

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Создатель таких пафосных заведений столицы, как GQ Bar, Tatler Club, Bon, «Кабаре» попал в больницу. По сообщениям СМИ, у Александра Соркина подозревают коронавирус.

В марте ресторатор вернулся из Франции, а вскоре почувствовал себя плохо. О своем самочувствии мужчина рассказал сайту mk.ru.

Он признался, что находится не в Коммунарке, куда определяют всех заболевших данным вирусом.

- Я не в Коммунарке. Меня очень просили врачи не общаться со СМИ. В специальной больницу, аналог Коммунарки, - отметил мужчина.

Что за медицинское учреждение и где оно находится, пациент раскрывать не стал. Заверил: «Если выздоровею, все расскажу...»

Про свое состояние Александр Соркин отметил, что оно тяжелое.

- У меня болезнь протекает в тяжелой форме. Пневмония, - закончил разговор бизнесмен.

Ранее болезнь была диагностирована у Лены Лениной. Писательница рассказала, что несколько дней у нее была высокая температура и боль во всем теле.

ИСТОЧНИК KP.RU