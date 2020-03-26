Госпитализированный ресторатор Александр Соркин рассказал о своем состоянии
Создатель таких пафосных заведений столицы, как GQ Bar, Tatler Club, Bon, «Кабаре» попал в больницу. По сообщениям СМИ, у Александра Соркина подозревают коронавирус.
В марте ресторатор вернулся из Франции, а вскоре почувствовал себя плохо. О своем самочувствии мужчина рассказал сайту mk.ru.
Он признался, что находится не в Коммунарке, куда определяют всех заболевших данным вирусом.
- Я не в Коммунарке. Меня очень просили врачи не общаться со СМИ. В специальной больницу, аналог Коммунарки, - отметил мужчина.
Что за медицинское учреждение и где оно находится, пациент раскрывать не стал. Заверил: «Если выздоровею, все расскажу...»
Про свое состояние Александр Соркин отметил, что оно тяжелое.
- У меня болезнь протекает в тяжелой форме. Пневмония, - закончил разговор бизнесмен.
Ранее болезнь была диагностирована у Лены Лениной. Писательница рассказала, что несколько дней у нее была высокая температура и боль во всем теле.
ИСТОЧНИК KP.RU
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