Италия отказалась подписывать итоговый документ ЕС по борьбе с коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T09:17:34+03:00

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Италия отказалась подписывать итоговый документ совещания лидеров Евросоюза по мерам борьбы с распространением коронавируса COVID-19. О несогласии с документом сообщил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в ходе видеоконференции глав государств и правительств ЕС.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, страна отказалась подписывать документ, несмотря на то что по ее настоянию из него было исключено упоминание Европейского механизма стабильности как инструмента сбора кредита на борьбу с коронавирусом.

«Если кто-то думает о действовавших в прошлом персонализированных механизмах защиты, то Италия обойдется без них», - заявил премьер Италии и дал лидерам стран Евросоюза 10 дней на поиски «адекватного решения, соответствующего остроте чрезвычайной ситуации».

Напомним, Италия больше всех европейских пострадала от коронавируса. По последним данным, зарегистрировано 80 589 случаев заражения, а по количеству смертей страна является лидером – 8 251 летальных исходов. Сайт kp.ru неоднократно сообщал о нехватке медоборудования и персонала в итальянских больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU