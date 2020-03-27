2020-03-27T18:21:43+03:00
Общество

"Может быть родится новый Пушкин?": Министр здравоохранения посоветовал заняться творчеством на нерабочей неделе

Михаил Мурашко отметил. что нерабочая неделя - прекрасная возможность заняться самообразованием
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Глава Минздрава посоветовал россиянам заняться самообразованием на нерабочей неделеГлава Минздрава посоветовал россиянам заняться самообразованием на нерабочей неделеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр Здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал россиянам посвятить нерабочую неделю самообразованию. Об этом он рассказал в прямом эфире TikTok на канале Kp.ru.

- Может быть у нас на этой неделе родится новый Пушкин? Кто то попытается конкурировать в Бродским? Возможно, вы потом эту неделю будете вспоминать как время, которое вы посвятили творчеству, - заключил Мурашко.

Он отметил, что нерабочая неделя - прекрасная возможность заняться тем, чем вы давно хотели, но не находилось времени: посмотреть видеолекцию, самому что-то написать или же взять в руки гитару.

Напомним, во время своего обращения к россиянам Владимир Путин заявил о том, что неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочей. Глава государства подчеркнул. что такая мера позволит снизить скорость распространения коронавируса. При этом, он отметил, что заработная плата граждан будет сохранена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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