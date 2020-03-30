В марте россияне стали активнее искать работу

30 Март 2020 2020-03-30T10:48:53+03:00

Россияне стали чаще искать работу, а многие рассматривают варианты почасовой оплаты или "удаленку" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сервисах по поиску вакансий количество резюме увеличилось на 12-23 процента

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Россияне с тревогой относятся к событиям, происходящим в мире и в стране. Многие решили подумать о завтрашнем дне заранее и озадачились поиском работы. Только за март количество резюме, которые размещены на сайтах по поиску вакансий, увеличилось на 12-23 процента.

Эксперты связывают активность с распространением коронавируса и колебаниями курса рубля. В первую очередь рискуют остаться без работы специалисты сферы обслуживания и переоцененные топ-менеджеры.

По данным портала hh.ru с 1 по 23 марта резюме стало больше на 12%. А вот число вакансий увеличилось только на 5 процентов. Получается, что на одну позицию приходится семь соискателей.

Наибольший прирост вакансий отмечается в категориях госслужба и работа в НКО, добыча сырья, наука и образование, строительство и недвижимость, спортклубы и фитнес. А вот прирост резюме фиксируется в области медицины, фармацевтики, развлечения и искусства.

Сервис «Авито.Работа» демонстрирует еще большие показатели: прирост резюме 23%, а вакансий - 27%. Особо популярна категория «работа без опыта». За март 2020 года предложений с данным пожеланием увеличилось на 61% (в сравнении с мартом 2019 года).

Это вакансии курьеров, грузчиков, комплектовщиков, домашнего персонала. Среди резюме «Авито.Работа» отмечает прирост в сферах маркетинга и рекламы (на 71%), образования и науки (+62%) и домашнего персонала (+45%).

- Многие готовы рассмотреть варианты частичной занятости или почасовой оплаты. То есть, соискатели стали задумываться о подработке, - комментирует «Известиям» категорийный менеджер сервиса Дмитрий Пучков.

Объясняя рост интереса к работе профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что в ближайшее время число вакансий может начать сокращаться, а количество безработных — расти. Первыми под ударом окажутся сотрудники сферы обслуживания и непродуктовой торговли.

- Сейчас многие, в том числе работодатели, пытаются минимизировать издержки. В том числе и на рабочую силу. Но, думаю, это будет непродолжительный период — через несколько месяцев эпидемическая ситуация наладится, спрос восстановится и всё вернется на круги своя, — считает эксперт.

У кризисов часто схожие реакции на рынке труда: в 2014-2015 годах под удар попали топ-менеджеры и высокооплачиваемые специалисты.

- Если опираться на прошлый опыт, то можно предположить, что компании начнут увольнять самых «дорогих» сотрудников и нанимать тех, кто готов трудиться за меньшие деньги. Помимо этого, в зоне риска люди, работающие в неформальном секторе – это 14,5 млн человек, - говорит профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

ИСТОЧНИК KP.RU