Последние новости на утро 30 марта 2020: российские учёные создают лекарства и вакцины от коронавируса, а в Москве ввели режим всеобщей самоизоляции

Власти Китая победили распространение коронавируса на территории страны, но весь остальной мир продолжает сражаться с новым вызовом.

Власти Москвы с 30 марта ввели режим самоизоляции. Теперь горожанам можно покидать свои дома только ради покупки продуктов и лекарств, а выгуливать домашних животных разрешено в радиусе 100 метров вокруг дома. Также можно выйти, чтобы выбросить мусор. Всем, кто потерял работу из-за коронавируса, будут выплачивать пособие в размере 19 500 рублей.

Напомним, в Москве зарегистрировано уже 1 014 заражённых. 6 человек скончались.

В Китае сообщили об окончании эпидемии коронавируса в стране. По последним данным, в Китае заражены меньше трёх тысяч человек. Все случаи заражения произошли за границей. При этом официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн считает, что высока вероятность возобновления активного распространения коронавируса в Китае.

Российская академия наук сообщила о разработке сразу трёх препаратов для лечения коронавируса нового типа. Первый препарат разработан на базе противовирусного триазавирина и модернизирован в ингалляционную форму. Вторым лекарством станет средство на основе разработанного в Японии фавипиравира, который как раз призван бороться с так называемыми РНК-вирусами, которым является и COVID-19. Третья разработка российских учёных - фортепрен, который уже прошёл все стадии клинических испытаний, а сейчас перешёл на стадию регистрации. После этого будет изучена его активность против коронавируса.

Также в РАН рассказали о работе над тремя вариантами вакцины от коронавируса, а в госкорпорация "Ростех" разрабатывают портативную мини-лаборатории для диагностики коронавируса. Продукция должна выйти на рынок в ближайшее время.

Тем временем в своём Instagram к россиянам обратился заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он попросил всех граждан объединиться в борьбе с коронавирусом, который стал угрожать всей цивилизации, и призвал не воспринимать выходную неделю возможностью провести время на прогулках и пикниках. Медведев также выразил уверенность, что страна в очередной раз преодолеет все экономические трудности, а главное сейчас - здоровье людей.