В России предлагают запретить употреблять в пищу экзотических животных и рептилий

30 Март 2020 2020-03-30T11:17:09+03:00

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В России предлагают запретить продажу и приготовление непромысловых животных. Идея ввести такую меру принадлежит депутату Заксобрания Ленинградской области Владимиру Петрову. Он уже направил соответствующее письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Объясняя свою позицию парламентарий подчеркивает, что употребление в пищу экзотических животных может привести к новым эпидемиям.

- Врачи пришли к выводу, что коронавирус коронавирус появился в результате употребления в пищу экзотических животных в Китае. Но и в России есть места, где предлагают блюда нетрадиционной кухни. В меню можно увидеть мясо обезьян, экзотических млекопитающих, редкие морепродукты. Нет гарантии, что употребление таких продуктов не спровоцирует новую болезнь, - комментирует Владимир Петров.

Так как ввести подобные ограничения по всему миру невозможно, то в масштабах России сделать это вполне реально.

- Прошу вас разработать санитарные правила, запрещающие продажу и приготовление различных непромысловых животных, которые могут стать причиной возникновения болезней (летучие мыши, змеи, обезьяны, африканские и азиатские экзотические животные и прочие), — следует из документа.

Кстати, многие болезни были получены человеком от животных: от обезьян – ВИЧ и лихорадку Эбола, от грызунов – чуму, от верблюдов – оспу, от оленей – болезнь Лайма.

Вероятность передачи возбудителя от животных зависит не только от их вида, но и от их возможной зараженности чем-либо, рассказал NEWS.ru доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

- Получить смертельную болезнь можно и от традиционных обителей наших лесов. Например, медведь или кабан употребляют в пищу падаль, а иногда и зараженных мелких животных. Они могут нести в себе такую штуку, как трихинеллёз. Это инвалидность или смерть. Это гораздо страшнее, чем коронавирус. Коронавирус пошёл не от того, что в Китае кого-то экзотического едят. Шел процесс мутации вируса, а потом человек съел эту особь. Не повезло, а вирус нашёл в человеке нового хозяина. Это естественный эволюционный процесс, - заключил специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU