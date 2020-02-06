На Украине собираются принять закон о рынке земли

6 Февр. 2020 2020-02-06T01:57:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 6 февраля, Верховная рада рассмотрит окончательный вариант скандального законопроекта о рынке земли, который позволит продавать сельскохозяйственные земли Украины.

В документ внесли несколько тысяч различных поправок, обсуждая которые депутаты даже дрались. В итоге подготовили проект закона, который президент Незалежной Владимир Зеленский назвал его «самым лояльным» из всех подобных документов в других странах, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с идеей разрешить свободную продажу главного богатства Украины – плодородных земель – Зеленский выступил еще летом прошлого года. А чтобы определить, кто и на каких условиях сможет покупать украинский чернозем, он предложил провести всенародный референдум, но пока выразить свое мнение по этому вопросу гражданам страны возможности не предоставили. Поэтому люди, опасающиеся, что их землю раскупят иностранцы, выходят на уличные митинги протеста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743572" frameborder="0"></iframe> Фермеры принесли труп животного под стены Верховной Рады.По сообщениям СМИ, необычным перфомансом фермеры продемонстрировали свое отношение к возможному снятию моратория на продажу земель сельхозназначения. По мнению активистов, мертвое животное в гробу олицетворяет будущее животноводства в стране (c) Ruptly

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт про инициативу Зеленского: А вы сначала найдите на Украине 40 миллионов свободных гектаров, чтобы их продать!

Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал «КП» предложения президента Украины Зеленского о свободной продаже земли (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU