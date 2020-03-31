Цена на нефть марки Brent выросла до 23,04 долларов
Цена на нефть во вторник, 31 марта 2020 года, начала расти относительно уровня закрытия предыдущих торгов.
Во вторник фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE Futures выросли на 1,23% до отметки в 23,04доллара за баррель.
Нефть марки WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи тоже прибавила в стоимости – сырье выросло на 5,62% и теперь оценивается 21,22 доллара за баррель.
Напомним, днем ранее цены нефть побили антирекорды. Стоимость нефти марки Brent упала до минимума за 18 лет - опускалась до 22,58 доллара за баррель. Цена смеси марки WTI опустилась до 19,92 доллара за баррель.
Аналитики отмечают, что рынок так положительно отреагировал на телефонный разговор президентов США и Росси, Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которого главы государств обсудили, в том числе, и цены на нефть.
ИСТОЧНИК KP.RU