Цена на нефть марки Brent выросла до 23,04 долларов

31 Март 2020 2020-03-31T09:39:12+03:00

На открытии торгов стала известна цена на нефть на 31 марта 2020 года

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Цена на нефть во вторник, 31 марта 2020 года, начала расти относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

Во вторник фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE Futures выросли на 1,23% до отметки в 23,04доллара за баррель.

Нефть марки WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи тоже прибавила в стоимости – сырье выросло на 5,62% и теперь оценивается 21,22 доллара за баррель.

Напомним, днем ранее цены нефть побили антирекорды. Стоимость нефти марки Brent упала до минимума за 18 лет - опускалась до 22,58 доллара за баррель. Цена смеси марки WTI опустилась до 19,92 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что рынок так положительно отреагировал на телефонный разговор президентов США и Росси, Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которого главы государств обсудили, в том числе, и цены на нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU