"Ювентус" задумался о продаже Роналду из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T18:57:59+03:00

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Итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассматривает возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду.

Такое решение клуб может принять, из-за коронавируса, а точнее из-за многомиллионных убытков. Распространение вируса в мире поставило на "стоп" практически все спортивные события.

В случае продажи Роналду, трансферная стоимость может составить порядка 70 миллионов евро, пишет "Интерфакс" со ссылкой на португальское издание.

По информации источника, в "Ювентусе" рассматривают несколько вариантов развития ситуации с Роналду: продлить с ним контракт на год, но с уменьшить зарплату или оставить все как есть, но не продлевать соглашение, которое истекает в 2022 году.

Сайт kp.ru писал, что ранее футболисты "Ювентуса" согласились на сокращение зарплаты, чтобы позволить клубу сократить убытки из-за отмены матчей.

Ранее Криштиану Роналду активно включился в борьбу с коронавиром и отдал сеть своих отелей под больницы для инфицированных covid-19 людей. При этом Роналду сам собирается платить зарплату врачам и сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU