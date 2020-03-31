В ВОЗ высоко оценили действия России по борьбе с коронавирусом
Предпринятые российским правительством масштабные меры борьбы с коронавирусом COVID-19 помогут избежать «европейского» сценария эпидемии в нашей стране. Таким мнением поделилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире программы «Мнение» на телеканале «Россия 24».
Карта распространения коронавируса
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения коронавируса на своей территории ввели еще 24 региона России. Таким образом, жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 26 объектах Российской Федерации.
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Руководители регионов должны проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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