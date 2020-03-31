31 Март 2020 2020-03-31T23:43:29+03:00

В ВОЗ высоко оценили действия России по борьбе с коронавирусом Фото: REUTERS

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Предпринятые российским правительством масштабные меры борьбы с коронавирусом COVID-19 помогут избежать «европейского» сценария эпидемии в нашей стране. Таким мнением поделилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире программы «Мнение» на телеканале «Россия 24».

Карта распространения коронавируса

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения коронавируса на своей территории ввели еще 24 региона России. Таким образом, жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 26 объектах Российской Федерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU