Последние новости на утро 31 марта 2020: В США ожидают новую волну коронавируса осенью, а в России создали новый высокоточный тест для диагностики COVID-19
Вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19 на своей территории ввели еще 24 региона России. Таким образом, жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 26 объектах Российской Федерации.
Роспотребнадзор сообщил, что российские ученые создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса коронавирусной инфекции. Причем набор реагентов не дает ложноположительной реакции, он успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в нашей стране.
Тем временем в Соединенных Штатах может начаться новая волна коронавирусной инфекции COVID-2019, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Однако к этому времени, по его мнению, американские власти успеют лучше подготовиться к вспышке заболевания.
А президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Россия в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 прислала Соединенным Штатам «очень большой самолет» с медицинским оборудованием.
«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи. Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования. Это очень мило», - сказал американский лидер журналистам.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
ИСТОЧНИК KP.RU