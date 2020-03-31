2020-03-31T06:56:34+03:00
Общество

Последние новости на утро 31 марта 2020: В США ожидают новую волну коронавируса осенью, а в России создали новый высокоточный тест для диагностики COVID-19

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 31 марта 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские ученые создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19Российские ученые создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19Фото: REUTERS
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Вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19 на своей территории ввели еще 24 региона России. Таким образом, жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 26 объектах Российской Федерации.

Роспотребнадзор сообщил, что российские ученые создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса коронавирусной инфекции. Причем набор реагентов не дает ложноположительной реакции, он успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в нашей стране.

Тем временем в Соединенных Штатах может начаться новая волна коронавирусной инфекции COVID-2019, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Однако к этому времени, по его мнению, американские власти успеют лучше подготовиться к вспышке заболевания.

А президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Россия в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 прислала Соединенным Штатам «очень большой самолет» с медицинским оборудованием.

«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи. Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования. Это очень мило», - сказал американский лидер журналистам.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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