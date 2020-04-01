2020-04-01T14:12:38+03:00
Политика

НАТО планирует расширить миссию в Ираке

Вопрос будет вынесен на обсуждение 2 апреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрят возможность расширения миссии в Ираке. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в четверг, 2 апреля, главы дипломатических ведомств обсудят роль военно-политического блока в борьбе с международным терроризмом. Обучающая миссия в Ираке тоже будет затронута.

"Я ожидаю, что мы примем решение о расширении этой миссии, в частности, возьмем ответственность за выполнение некоторых функций международной коалиции", - цитирует РИА Новости Столтенберга.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале года НАТО приостановило работу своей тренировочной миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии, а в правительстве республики вовсе потребовали вывести иностранные войска из страны. Заявления прозвучали после того, как американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом.

Ожидается, что все текущие учебные мероприятия США в Ираке возьмет на себя североатлантический альянс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
НАТО планирует расширить миссию в Ираке
Песков пожелал скорейшего выздоровления главврачу больницы в Коммунарке
В России снизилось число заболевших коронавирусом за сутки
В Таиланде за первоапрельские шутки о коронавирусе хотят сажать в тюрьму
Южная Осетия приостанавливает пропуск граждан на границе с Россией
Госдума дала право на кредитные каникулы гражданам и малому бизнесу
В России появился новый способ мошенничества с возвратом авиабилетов
Путин поблагодарил депутатов Госдумы за оперативное принятие «антивирусных» законов
В апреле «Почта России» доставит пенсию и выплаты получателям домой
Закон об онлайн-продаже лекарств в России приняли в Госдуме
Главврачу больницы в Коммунарке предложили присвоить звание героя РФ
Все депутаты Мосгордумы сдали тест на коронавирус
Еще у троих монахов Афона выявили коронавирус
Мишустин поручили наладить дистанционную регистрацию браков
На смену коронавирусу может прийти более «агрессивная» болезнь
К середине мая цены на аренду жилья могут снизиться на 30 процентов
Психолог рассказала, как сохранить нервы на карантине
Специалисты сообщили, приведет ли карантин к улучшению экологической обстановки
За рубежом остаются 109 российских туристов
Россияне на карантине будут обязаны заполнять журнал о самочувствии
В России ежедневно делают около 36 тысяч анализов на коронавирус
Стоимость нефти марки Brent снизилась до $24,89
Коронавирус вогнал в депрессию 75% россиян и только 7% по-прежнему не верят в угрозу
Более 93% зараженных коронавирусом в Китае полностью выздоровели
ФСИН протестирует на коронавирус сотрудников и заключённых с симптомами ОРВИ
Представитель ВОЗ сообщила о важности обмена опытом по борьбе с коронавирусом
Минздрав назвал регионы, где чаще диагностируют пневмонию
Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса