НАТО планирует расширить миссию в Ираке

1 Апр 2020 2020-04-01T14:12:38+03:00

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Министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрят возможность расширения миссии в Ираке. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в четверг, 2 апреля, главы дипломатических ведомств обсудят роль военно-политического блока в борьбе с международным терроризмом. Обучающая миссия в Ираке тоже будет затронута.

"Я ожидаю, что мы примем решение о расширении этой миссии, в частности, возьмем ответственность за выполнение некоторых функций международной коалиции", - цитирует РИА Новости Столтенберга.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале года НАТО приостановило работу своей тренировочной миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии, а в правительстве республики вовсе потребовали вывести иностранные войска из страны. Заявления прозвучали после того, как американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом.

Ожидается, что все текущие учебные мероприятия США в Ираке возьмет на себя североатлантический альянс.

ИСТОЧНИК KP.RU