МИД: за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться на родину
За рубежом находятся 25 тысяч россиян, которые хотят вернуться на родину в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями. Об этом сообщил директор Консульского департамента МИД России Иван Волынкин
«На данный момент таких граждан за рубежом остается порядка 25 тыс., которые изъявили желание вернуться в Россиию», - сказал дипломат на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.
Волынкин сообщил, что ведется активная работа над организацией авиарейсов для доставки российских граждан, с ними в постоянном контакте находятся сотрудники посольств и консульских учреждений находятся в контакте с россиянами.
Напомним, 26 марта правительство поручило полностью прекратить авиасообщение с иностранными государствами, но ограничение не будет касаться лишь рейсов для вывоза россиян. Напомним, почти две тысячи россиян вернулись на родину 31 марта. На среду, 1 апреля, Росавиация планирует вывезти граждан России на родину шестью рейсами - из Индии, Туниса и Таиланда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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