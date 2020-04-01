1 Апр 2020 2020-04-01T17:19:06+03:00

МИД: за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ведомстве сообщили, что рейсы для доставки российских граждан осуществляются ежедневно

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За рубежом находятся 25 тысяч россиян, которые хотят вернуться на родину в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями. Об этом сообщил директор Консульского департамента МИД России Иван Волынкин

«На данный момент таких граждан за рубежом остается порядка 25 тыс., которые изъявили желание вернуться в Россиию», - сказал дипломат на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

Волынкин сообщил, что ведется активная работа над организацией авиарейсов для доставки российских граждан, с ними в постоянном контакте находятся сотрудники посольств и консульских учреждений находятся в контакте с россиянами.

Напомним, 26 марта правительство поручило полностью прекратить авиасообщение с иностранными государствами, но ограничение не будет касаться лишь рейсов для вывоза россиян. Напомним, почти две тысячи россиян вернулись на родину 31 марта. На среду, 1 апреля, Росавиация планирует вывезти граждан России на родину шестью рейсами - из Индии, Туниса и Таиланда.

ИСТОЧНИК KP.RU